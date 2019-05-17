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На авиабазе в Калифорнии разбился истребитель F-16

Происшествия

Истребитель врезался в здание склада

На авиабазе в Калифорнии разбился истребитель F-16
Иллюстрация: U.S. Air Force
Истребитель F-16

Лос-Анджелес, США, 17 мая 2019, 03:35 — REGNUM  Американский истребитель F-16 разбился в штате Калифорния возле базы ВВС США, передает телеканал ABC.

Сообщается, что самолет во время полета врезался в здание склада. Пилоту истребителя удалось катапультироваться, позднее его госпитализировали. О других пострадавших в результате крушения самолета информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года во время учений в районе Гавайев разбился истребитель американских ВВС Hawker Hunter. Он упал в воду у берегов острова Оаху через несколько минут после вылета из аэропорта в Гонолулу. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: На Гавайях во время учений разбился истребитель ВВС США

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Авиапроисшествия
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