Анестезиолога во Франции обвиняют в убийстве девяти человек

Безансон, Франция, , 03:11 — REGNUM Врача-анестезиолога из французского Безансона обвиняют в умышленном отравлении пациентов во время операций, сообщает агентство Reuters.

Следствие предполагает, что доктор Фредерик Пешье умышленно отравлял пациентов во время операций, чтобы вызывать у них осложнения с сердцем, а затем «героически» спасти их. Пешье связывают с 24 случаями отравления, из которых девять окончились летальным исходом.

«Месье Мешье является одним из участников этих печальных и серьезных событий, которые, видимо, связаны с конфликтом с другими анестезиологами и хирургами клиники Сен-Винсент», — заявил прокурор Безансона Этьен Манто.

Он добавил, что Пешье также подозревают в умышленном введении смертельных доз хлорида калия пациентам. Сам Пешье отверг все обвинения. Если же вина анестезиолога подтвердится, ему будет грозить пожизненное заключение.