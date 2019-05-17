Пятница, 17 Мая 2019 года
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Анестезиолога во Франции обвиняют в убийстве девяти человек

Происшествия

Он умышленно вызывал у пациентов осложенения во время операции, а затем «героически» спасал их

Безансон, Франция, 17 мая 2019, 03:11 — REGNUM  Врача-анестезиолога из французского Безансона обвиняют в умышленном отравлении пациентов во время операций, сообщает агентство Reuters.

Следствие предполагает, что доктор Фредерик Пешье умышленно отравлял пациентов во время операций, чтобы вызывать у них осложнения с сердцем, а затем «героически» спасти их. Пешье связывают с 24 случаями отравления, из которых девять окончились летальным исходом.

«Месье Мешье является одним из участников этих печальных и серьезных событий, которые, видимо, связаны с конфликтом с другими анестезиологами и хирургами клиники Сен-Винсент», — заявил прокурор Безансона Этьен Манто.

Он добавил, что Пешье также подозревают в умышленном введении смертельных доз хлорида калия пациентам. Сам Пешье отверг все обвинения. Если же вина анестезиолога подтвердится, ему будет грозить пожизненное заключение.

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Врачебные ошибки
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