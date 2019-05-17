На Кубе назвали причину крушения Boeing 737

Гавана, , 02:00 — REGNUM По итогам расследования причин авиакатастрофы Boeing 737, произошедшей 18 мая 2018 года в Гаване, наиболее вероятной причиной крушения самолета является ошибка экипажа, говорится в заявлении Кубинского института гражданской авиации.

«Наиболее вероятной причиной произошедшего являются действия экипажа самолета, их ошибки в расчете веса и баланса привели к потере контроля над самолетом и падению во время взлета», — гласит заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны во время взлета упал пассажирский авиалайнер Boeing 737, на борту которого находились 113 человек. В результате авиакатастрофы выжить удалось лишь одному человеку.

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