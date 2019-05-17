Пятница, 17 Мая 2019 года
02:00:12 МСК

На Кубе назвали причину крушения Boeing 737

Происшествия

Наиболее вероятная причина — ошибки экипажа самолета

Гавана, 17 мая 2019, 02:00 — REGNUM  По итогам расследования причин авиакатастрофы Boeing 737, произошедшей 18 мая 2018 года в Гаване, наиболее вероятной причиной крушения самолета является ошибка экипажа, говорится в заявлении Кубинского института гражданской авиации.

«Наиболее вероятной причиной произошедшего являются действия экипажа самолета, их ошибки в расчете веса и баланса привели к потере контроля над самолетом и падению во время взлета», — гласит заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны во время взлета упал пассажирский авиалайнер Boeing 737, на борту которого находились 113 человек. В результате авиакатастрофы выжить удалось лишь одному человеку.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба отвергла преждевременные заявления о причинах крушения Boeing 737-200

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить