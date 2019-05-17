Автомобиль въехал в прохожих в Китае, три человека погибло

Шэньчжэнь, Китай, , 01:02 — REGNUM Водитель легкового автомобиля врезался в прохожих в китайском городе Шэньчжэнь, в результате ДТП погибли три человека, сообщает People's Daily.

Сообщается, что ДТП произошло в 19:20 по местному времени (14:20 по московскому). На одном из городских перекрестков водитель автомобиля потерял управление и въехал в нескольких прохожих. В результате столкновения погибли три человека, остальные пострадавшие, число которых не называется, были госпитализированы. Полиция отмечает, что 23-летний водитель автомобиля потерял управление из-за неожиданного приступа некой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в китайской провинции Гуандун спортивный автомобиль врезался в группу людей, которые отмечали праздник Цинмин. Отмечалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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