Аллигатор во Флориде нарушил работу американской авиабазы

Тампа, США, , 00:48 — REGNUM Крупный аллигатор вышел на летное поле авиабазы Макдилл ВВС США в американском городе Тампа (штат Флорида), сообщает Air Force Times.

Сообщается, что аллигатор проник на летное поле из близлежащего водоема, которых находится множество вокруг авиабазы. Появлении рептилии вызвало переполох на аэродроме, полеты были приостановлены. Для эвакуации животного в водоем военнослужащим пришлось задействовать погрузчик. Аллигатора-нарушителя вернули в водоем, после чего работа авиабазы возобновилась. Животное не пострадало.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 80-летний житель американского штата Флорида поймал аллигатора длиной около двух метров на заднем двое своего дома. Он обнаружил рептилию, гулявшую во дворе, и попытался ее прогнать, однако в одиночку справиться ему не удалось и он попросил помощи у экстренных служб по телефону.

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