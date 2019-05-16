В Новоульяновске – вспышка кишечной инфекции: госпитализированы 26 человек

Новоульяновск, Ульяновская область, , 23:59 — REGNUM В Новоульяновске 26 человек, в том числе 23 ребенка госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве Ульяновской области.

Состояние заболевших оценивается в диапазоне от легкой до средней степени тяжести.

По словам главы регионального министерства здравоохранения Сергея Панченко, обратившиеся за медицинской помощью 15 мая граждане жаловались на тошноту, рвоту, жидкий стул, подъем температуры до 38 °C.

«Все обратившиеся связывают заболевание с употреблением сырой воды», — уточнил Панченко.

Он добавил, что в настоящее время ситуация находится на контроле губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

«В районе работают инфекционисты, специалисты министерства здравоохранения, Управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии. Организованы мероприятия по ликвидации вспышки инфекции и выявлению причины заболевания», — заверил министр.

Панченко призвал граждан при первых же проявлениях инфекции незамедлительно обращаться к врачу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале среди курсантов Суворовского училища в Ульяновске произошла вспышка эхинококкоза — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями рода Echinococcus.

Первоначально сообщалось о 20 курсантах, у которых выявлена патология лёгких, затем — о 27. Предварительно это связывали с «малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку».

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»).

К концу февраля диагноз подтвердился у 49 воспитанников училища.

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