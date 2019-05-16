Airbus A320 из Нур-Султана совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

Москва, , 23:24 — REGNUM Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Нур-Султана, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» со сработавшим датчиком отказа реверса двигателя, сообщает TАСС.

По информации источника агентства в экстренных службах, посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал.

Представитель «Шереметьево» подтвердил РИА Новости информацию об инциденте, отметив, что перед посадкой воздушного судна в аэропорту были мобилизованы все оперативные службы.

Согласно данным Telegram-канала 112, на борту авиалайнера находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Все подробности инцидента уточняются.