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Аэропорт Дубая прекратил полеты из-за крушения самолета

Происшествия

Аэропорт Дубая является самым загруженным в мире

Аэропорт Дубая прекратил полеты из-за крушения самолета
Umair Shaikh
Аэропорт Дубая

Дубай, ОАЭ, 16 мая 2019, 22:59 — REGNUM  Вблизи аэропорта Дубая в ОАЭ рухнул легкомоторный самолет, есть погибшие и пострадавшие, 16 мая передает агентство Associated Press.

По официальной информации, в результате крушения погибли два человека — пилот и один из пассажиров. Всего на борту находилось четыре человека.

Происшествие вызвало временное прекращение полетов в аэропорту Дубая. Аэропорт Дубая является самым загруженным в мире.

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Авиапроисшествия
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