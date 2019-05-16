Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Центральной Америке произошло мощное землетрясение

Происшествия

О пострадавших не сообщается

Сан-Сальвадор, 16 мая 2019, 22:51 — REGNUM  Мощное землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Центральной Америке, 16 мая передает агентство Associated Press.

Эпицентр землетрясения находился в 39 километрах к юго-западу от Хикильо в Никарагуа и в 77 километрах к югу от Ла-Юнион в Сальвадоре.

В Никарагуа и Сальвадоре сильные толчки ощущались в столицах, проводилась эвакуация высотных зданий в центральных районах. О пострадавших не сообщается.

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Землетрясения
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