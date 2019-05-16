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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе полгода назад в центре Казани

Происшествия

В результате декабрьского инцидента один человек погиб и один был ранен

Казань, 16 мая 2019, 22:42 — REGNUM  Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в вооруженном конфликте, в котором погиб один человек. Подозреваемый находился в федеральном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские выяснили, что мужчина снимал квартиру в пригороде Казани. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты пистолет и наркотические средства. Все эти предметы направлены для проведения экспертизы.

Подозреваемый передан сотрудникам следственного комитета, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 декабря неизвестный устроил стрельбу на пересечении улиц Островского и Университетской в Казани. Преступник с места происшествия скрылся.

Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из них 4 января скончался.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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