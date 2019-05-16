В аэропорту Дубая потерпел крушение одномоторный самолёт

Дубай, ОАЭ, , 21:46 — REGNUM Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта в международном аэропорту Дубая, передают 16 мая местные СМИ.

Как сообщается, на борту самолёта Diamond DA40, принадлежавшего американской компании Honeywell, находились четыре человека. В результате аварии погибли пилот и его помощник.

По факту произошедшего проводится расследование. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность воздушного судна.

В связи с ЧП работа аэропорта Дубая была временно приостановлена. В настоящее время вылеты рейсов возобновлены с некоторой задержкой.