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Крышу школы сорвало порывом ветра в Татарии

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Казань, 16 мая 2019, 20:22 — REGNUM  В Кайбицком районе днем 16 мая сорвало кровлю Федоровской средней школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Татарии.

По данным ведомства, срыв кровли произошел над актовым залом и зданием котельной. Общая площадь сорванной крыши составила 242 кв. метров. Причем актовый зал лишился кровли лишь частично, а здание котельной — полностью.

Причиной стал сильный ветер. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Учебный процесс в образовательном учреждении не нарушен. Котельная в настоящее время не работает.

В здании школы располагается также детский сад «Теремок».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 мая в Казани был побит температурный рекорд, который установлен в 1914 году. Температура воздуха в этот день превысила +30 °С.

При этом метеорологи предупредили об ухудшении погодных условий, объявив штормовое предупреждение. В течение дня 15 и 16 мая прогнозировались грозы, местами сильные дожди, ливни, град и шквалистое усиление ветра.

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