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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Сальвадора

Происшествия

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало

Сан-Сальвадор, 16 мая 2019, 20:04 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано 16 мая у побережья Сальвадора, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 102 километрах к югу от Сан-Мигеля.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки затронули также Гондурас и Никарагуа.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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Землетрясения
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