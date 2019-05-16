Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Сальвадора

Сан-Сальвадор, , 20:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано 16 мая у побережья Сальвадора, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как уточняется, эпицентр землетрясения находился в 102 километрах к югу от Сан-Мигеля.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки затронули также Гондурас и Никарагуа.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

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