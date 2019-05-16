Четверг, 16 Мая 2019 года
21:04:41 МСК

В ДТП на Урале погибли полицейский и члены его семьи

Происшествия

Участковый уполномоченный в свой выходной день вез членов своей семьи в больницу

Екатеринбург, 16 мая 2019, 20:01 — REGNUM  На трассе Пермь — Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 10:40 по местному времени (8:40 по московскому времени) на 238-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. В одном из легковых автомобилей — Lada Granta — находился участковый уполномоченный полиции города Красноуфимска, который в свой выходной день вез семью в больницу в Екатеринбурге.

Полицейский на своем автомобиле остановился на запрещающий сигнал светофора на отрезке трассы, где велись ремонтные работы. В этот момент грузовой автомобиль КамАЗ, двигавшийся позади, допустил столкновение со стоящими впереди легковыми автомобилями УАЗ и Lada.

Удар грузовика был такой силы, что участковый уполномоченный и члены его семьи получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте ДТП. Пассажирка УАЗ — женщина 1965 года рождения — получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Руководством Красноуфимского ОВД принято решение об оказании помощи в организации похорон погибшего участкового уполномоченного и членов его семьи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить