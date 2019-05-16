В ДТП на Урале погибли полицейский и члены его семьи

Екатеринбург, , 20:01 — REGNUM На трассе Пермь — Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 10:40 по местному времени (8:40 по московскому времени) на 238-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. В одном из легковых автомобилей — Lada Granta — находился участковый уполномоченный полиции города Красноуфимска, который в свой выходной день вез семью в больницу в Екатеринбурге.

Полицейский на своем автомобиле остановился на запрещающий сигнал светофора на отрезке трассы, где велись ремонтные работы. В этот момент грузовой автомобиль КамАЗ, двигавшийся позади, допустил столкновение со стоящими впереди легковыми автомобилями УАЗ и Lada.

Удар грузовика был такой силы, что участковый уполномоченный и члены его семьи получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте ДТП. Пассажирка УАЗ — женщина 1965 года рождения — получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Руководством Красноуфимского ОВД принято решение об оказании помощи в организации похорон погибшего участкового уполномоченного и членов его семьи.