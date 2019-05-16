Следователи проверяют обрушившееся в Тамбове здание

Тамбов, , 19:06 — REGNUM В Тамбове организована доследственная проверка по факту обрушения потолочных перекрытий в старинном доме, при котором пострадали две женщины. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

В помещении ателье по ремонту и пошиву одежды, расположенном в старинном двухэтажном здании по улице Носовской 1917 года постройки днём 16 мая обрушились потолочные перекрытия. Пострадали две 63-летние работницы ателье. Им была оказана медицинская помощь, здоровью и жизни женщин ничто не угрожает.

Следователи приступили к доследственной проверке, в рамках которой выяснят все обстоятельства и причины произошедшего, установят собственника помещения и управляющую компанию, которая обслуживала здание.

По предварительным данным, несколько помещений в этом здании являются муниципальной собственностью, остальные — частной. В доме кроме ателье находятся сервисные центры, салон сотовой связи, ювелирный магазин.

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