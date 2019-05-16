Снаряд времён войны обнаружен на Московском вагоноремонтном заводе

Москва, 16 мая 2019, 17:41 — REGNUM На территории Московского вагоноремонтного завода имени Войтовича, на шоссе Энтузиастов обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом 16 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, опасная находка была обнаружена во время работ по рытью котлована.
Сообщается, что прилегающая территория в настоящее время оцеплена. Для обследования найденного боеприпаса на места вызвана группа сапёров.
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