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Снаряд времён войны обнаружен на Московском вагоноремонтном заводе

Происшествия

На место вызвана команда сапёров

Москва, 16 мая 2019, 17:41 — REGNUM  На территории Московского вагоноремонтного завода имени Войтовича, на шоссе Энтузиастов обнаружен неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны. Об этом 16 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, опасная находка была обнаружена во время работ по рытью котлована.

Сообщается, что прилегающая территория в настоящее время оцеплена. Для обследования найденного боеприпаса на места вызвана группа сапёров.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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