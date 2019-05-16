Четверг, 16 Мая 2019 года
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В Институте физической химии в Москве произошёл взрыв

Происшествия

По предварительным данным, в результате взрыва баллона пострадали два человека

Москва, 16 мая 2019, 17:16 — REGNUM  В Институте физической химии и электрохимии Российской академии наук днём 16 мая произошёл взрыв, передаёт агентство «Москва».

"Произошёл взрыв баллона с аргоном и выбило стекла под вытяжкой», — сообщил заместитель директора института по научной работе Ринад Залавутдинов.

По информации ТАСС, взрыв произошёл во время проведения опыта в одном из кабинетов.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что в результате ЧП пострадали два человека. Отмечается, что возгорания в результате взрыва не произошло. Подробности инцидента уточняются.

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ЧП в образовательных учреждениях
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