Участники маршрутных войн в Чебоксарах предстанут перед судом

Чебоксары, , 16:41 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы из шести человек, которых считают участниками так называемых «маршрутных войн» в Чебоксарах. Пострадавшими по делу проходят пять человек, сообщает МВД по республике.

Перед судом предстанут шесть чебоксарцев в возрасте от 20 до 39 лет, которых обвиняемые в совершении преступлений, связанных с пассажирскими перевозками.

«По версии органов предварительного следствия, жители Чебоксар препятствовали деятельности индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на перевозках пассажиров по городским маршрутам. Они принуждали их к отказу от сделок, заключенных с администрацией города. Не получив согласия, злоумышленники угрожали перевозчикам и умышленно повреждали их имущество», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено обстоятельства пяти эпизодов их противоправной деятельности. Потерпевшими считаются пять человек.

Четверым активным участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»). Ещё двое обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. ч. 1 и 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Двое обвиняемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Напомним, в апреле 2018 года в отделы полиции обратился один из перевозчиков, сообщив, что неизвестные бросили кирпичи и разбили лобовые стекла трёх его автомобилей «Форд Транзит». Полицейские тогда задержали предполагаемых организатора и исполнителей — молодых людей в возрасте 18−33 лет. По версии следствия, они являются зачинщиками так называемых «маршрутных войн» в Чебоксарах. Ранее в поле зрения полиции они не попадали.

Преступления начались после того, как мэрия расторгла контракт с перевозчиком по одному из маршрутов из-за отсутствия терминалов для безналичной оплаты проезда, назначив временного перевозчика.