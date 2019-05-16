Полковник Захарченко призвал суд к объективности

Москва, , 15:56 — REGNUM В Пресненском суде Москвы второй день идут прения по уголовному делу с участием полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции и получении взятки в особо крупном размере. Как на судебном заседании заявил полковник, прокуратура ставит своей целью дискредитировать его образ в глазах общественности и все обвинения считает вымышленными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В первый день прений 15 мая монолог полковника пришлось прервать в 22 часа вечера, после чего экс-сотрудник антикоррупционного отдела главка МВД России провёл ночь в Лефортовском СИЗО.

Полковник опроверг обвинения о найденных в его автомобиле и служебном кабинете миллионах, а также диске с данными по «Нота-Банку». По его словам, диск был подброшен. Захарченко также возмутил тот факт, что гособвинитель призвала судью критически отнестись к показаниям свидетелей.

«Показаниям защиты нельзя доверять, они якобы заинтересованы. Это как принцип шести рукопожатий. Но суд для того и существует, чтобы выяснить все обстоятельства. Должна быть какая-то объективность. Нельзя брать только то, что нравится», — заявил Захарченко.

Он также опроверг информацию о том, что владелец рыбных ресторанов Мехди Дусс выдал ему дисконтную карту с 50% скидкой на меню и заявления гособвинения об их частых разговорах по телефону и встречах.

«Он по-английски говорит, я его плохо понимаю», — заявил Захарченко.

Напомним, прокуратура запросила для полковника Дмитрия Захарченко 15,5 лет лишения свободы и выплату штрафов на сумму почти в 500 млн рублей.