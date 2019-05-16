В Тюмени осуждён замначальника спецназа УФСИН

Тюмень, , 15:54 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор бывшему заместителю начальника отдела специального назначения УФСИН России по Тюменской области за превышение полномочий с причинением тяжких последствий. Молодой человек, которому он устроил спарринг, стал инвалидом первой группы. Суд назначил бывшему силовику наказание в три года лишения свободы условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, 5 мая 2017 года обвиняемый дал указание трём подчиненным сотрудникам провести спарринги (тренировочные рукопашные бои) с 21-летним кандидатом на службу в спецназ УФСИН. Тогда как спарринги запрещены ведомственными нормативными актами.

Во время боёв кандидату наносились удары ногами и руками по голове и телу, и он падал. После спарринга испытуемому стало плохо. Скорая помощь доставила его в больницу, где пришлось сделать экстренную операцию на головном мозге. У потерпевшего диагностировали кровоизлияние в головной мозг. Молодой человек прошёл длительный курс восстановления, однако стал инвалидом первой группы.

Сегодня, 16 мая 2019 года, Ленинский районный суд города Тюмени вынес приговор бывшему заместителю начальника спецназа УФСИН России по Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Суд назначил ему наказание в три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Он лишён права занимать должности начальствующего состава в органах УФСИН России сроком на три года.