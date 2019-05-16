На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли

Предгорный район, Ставропольский край, , 15:16 — REGNUM Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.

Авария произошла около 13:00 на 33 километре автодороги «Минеральные Воды — Кисловодск» (вблизи Женского Монастыря). В результате столкновения двух грузовых «Газелей», а также шести легковых автомобилей погибли два человека, еще один госпитализирован с травмами.

Установлено, что все автомобили двигались в одном направлении. По предварительной версии, причиной аварии могла стать плохая видимость из-за задымления от горящих полей.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в результате аварии с участием маршрутного такси в Кисловодске пострадали шесть человек.