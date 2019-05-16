Боевик ВСУ в упор расстрелял сослуживца — Народная милиция ЛНР

Луганск, , 15:33 — REGNUM В результате ссоры боевиков ВСУ один из них расстрелял другого в упор, заявил 16 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Он отметил стабильно низкое морально-психологическое состояние украинских силовиков, находящихся в зоне конфликта в Донбассе.

«15 мая, в районе населённого пункта Новозвановка между двумя военнослужащими 54-й механизированной бригады произошёл конфликт, в результате которого один солдат расстрелял своего сослуживца из автомата в упор. От полученных ран, военнослужащий скончался на месте», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что командование ВСУ скрывает от родственников боевиков настоящую причину их гибели, поэтому данный случай был представлен как результат обстрелов украинских позиций со стороны защитников Донбасса.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее во время тренировок на гранате РГД-5 подорвались два боевика 54-й бригады, один из которых скончался от полученных ранений.

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