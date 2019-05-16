Четверг, 16 Мая 2019 года
15:33:31 МСК

В Эфиопии зафиксированы повсеместные отключения электроэнергии — СМИ

Происшествия

Причины аварий неизвестны

Аддис-Абеба, 16 мая 2019, 15:33 — REGNUM  По всей Эфиопии зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Ситуация оказывает негативное влияние на домохозяйства, малый и крупный и бизнес, передает ВВС Swahili.

По информации издания, отключения электроэнергии стали происходить чаще и продолжаться дольше. Жители в столице Эфиопии часто жалуются на отсутствие электроэнергии.

Государственные компании по генерации электричества не прокомментировали ситуацию.

Власти также не дали официальных комментариев о причинах аварий, сообщает журналист BBC Калкидан Йибельталь.

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Электроэнергетика
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