В Эфиопии зафиксированы повсеместные отключения электроэнергии — СМИ

Аддис-Абеба, 16 мая 2019, 15:33 — REGNUM По всей Эфиопии зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Ситуация оказывает негативное влияние на домохозяйства, малый и крупный и бизнес, передает ВВС Swahili.
По информации издания, отключения электроэнергии стали происходить чаще и продолжаться дольше. Жители в столице Эфиопии часто жалуются на отсутствие электроэнергии.
Государственные компании по генерации электричества не прокомментировали ситуацию.
Власти также не дали официальных комментариев о причинах аварий, сообщает журналист BBC Калкидан Йибельталь.