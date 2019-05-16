В Эфиопии зафиксированы повсеместные отключения электроэнергии — СМИ

Аддис-Абеба, , 15:33 — REGNUM По всей Эфиопии зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Ситуация оказывает негативное влияние на домохозяйства, малый и крупный и бизнес, передает ВВС Swahili.

По информации издания, отключения электроэнергии стали происходить чаще и продолжаться дольше. Жители в столице Эфиопии часто жалуются на отсутствие электроэнергии.

Государственные компании по генерации электричества не прокомментировали ситуацию.

Власти также не дали официальных комментариев о причинах аварий, сообщает журналист BBC Калкидан Йибельталь.