На Урале выясняют причины гибели подростка

Первоуральск, Свердловская область, , 14:41 — REGNUM В свердловском Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка 2003 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Тело подростка было найдено вечером 10 марта в роще. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. В местных СМИ изначально проходила версия о том, что его гибель могла носить криминальный характер. Впрочем, в СКР журналистам официально заявляли, что признаков насильственной смерти нет.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. В рамках него предстоит установить все обстоятельства произошедшего. В СКР настаивают на том, что смерть произошла не из-за телесных повреждений. Впрочем, точная причина может быть установлена в ходе судмедэкспертизы.