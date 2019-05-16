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«Угонщик» самолёта «Аэрофлота» отправлен в психиатрическую больницу

Происшествия

Его арест продлён до 21 июля

Сургут, Югра, 16 мая 2019, 17:01 — REGNUM  Жителя Югры, которого обвиняют в попытке угона самолета компании «Аэрофлот» оставили под стражей с переводом в психиатрическую больницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского СУ СКР на транспорте.

Арест продлён до 21 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва во время полёта 41-летний житель посёлка Уват (ХМАО), угрожая якобы наличием оружия, требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Во время «угона» самолёта и штурма никто не пострадал.

В отношении «угонщика» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

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Попытка угона самолета Сургут — Москва 22.01.2019
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