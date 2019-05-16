В Астраханской области ищут трех пропавших подростков

Астрахань, 16 мая 2019, 13:51 — REGNUM Трех подростков, которые 15 мая ушли из дома и не вернулись, разыскивают в Астраханской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.
«Ищут трех детей — брата с сестрой и их друга, — отметили в пресс-службе. — Им (подросткам) по 13 лет».
Отмечается, что подростки перестали выходить на связь, поэтому родители написали заявление в полицию.
В настоящее время ведутся поиски пропавших подростков.
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