Грузовой вертолет рухнул на юге Германии

Мюнхен, Германия, , 12:19 — REGNUM На юге Германии рухнул грузовой вертолет, задействованный при строительных работах, передает канал n-tv.

Инцидент произошел16 мая в Оберстдорфе (Бавария). Вертолет упал с высоты 10−15 м в момент, когда пытался поднять в воздух столб. Пилот получил серьезные травмы, однако его жизнь вне опасности. Причины крушения выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Нью-Йорке (США) вертолет рухнул в воды реки Гудзон. Пилот остался жив.

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