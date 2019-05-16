Четверг, 16 Мая 2019 года
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Грузовой вертолет рухнул на юге Германии

Происшествия

Пилот получил серьезные травмы

Мюнхен, Германия, 16 мая 2019, 12:19 — REGNUM  На юге Германии рухнул грузовой вертолет, задействованный при строительных работах, передает канал n-tv.

Инцидент произошел16 мая в Оберстдорфе (Бавария). Вертолет упал с высоты 10−15 м в момент, когда пытался поднять в воздух столб. Пилот получил серьезные травмы, однако его жизнь вне опасности. Причины крушения выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Нью-Йорке (США) вертолет рухнул в воды реки Гудзон. Пилот остался жив.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео падения вертолёта в Гудзон появилось в сети

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Авиапроисшествия
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