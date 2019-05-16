В Малайзии осуждены двое браконьеров

Куала-Лумпур, , 11:59 — REGNUM Двое вьетнамских браконьеров, у которых в Малайзии изъяли несколько десятков шкур диких животных, приговорены к двум годам тюремного заключения и штрафу. Такое решение вынес суд города Куала-Тренгану. Об этом сообщает газета The Star со ссылкой на свои источники.

«Мужчины (граждане Вьетнама) признали себя виновными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что добычей злоумышленников, задержанных в апреле 2019 года, стали несколько медведей, леопардов и тапиров. Согласно решению суда, 29-летний Хоанг Ван Вьет и 26-летний Нгуен Ван Тьет должны выплатить штраф в размере $375 тыс. Если граждане Вьетнама не заплатят, им грозит срок до 16 лет.

Читайте также: В Танзании браконьеров приговорили к 20 годам тюремного заключения

А также: В ЮАР браконьеров задержали с 167 рогами носорога