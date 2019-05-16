В Москве задержан житель Северной Осетии, перечисливший 50 млн рублей ИГИЛ*

Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве по подозрению в финансировании террористов задержан уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. Он более четырех лет перечислял денежные средства на деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «в адрес основателя исламского фонда «Мухаджирун» Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному «Абу Умар Саситлинский», сообщили 16 мая в пресс-службе СКР.

Как установило следствие, с января 2015 по май 2019 года подозреваемый, используя банковские карты, перечислил террористам не менее 50 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Содействие террористической деятельности».

В ходе расследования были проведены обыски по месту жительства Гуева. Были обнаружены банковские карты, технические средства передачи информации, запрещенная литература и иная атрибутика экстремистской направленности.

Сотрудники ФСБ и СКР получили сведения о движении денежных средств по банковским счетам. В настоящее время проверяются контакты задержанного финансиста с представителями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проводится анализ его переписки и телефонных переговоров.

По данным СКР, обвинение задержанному будет предъявлено в ближайшее время. Будет также избрана мера пресечения.

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