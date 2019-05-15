Снег в середине мая в Бурятии: пассажирам пришлось толкать автобус

Улан-Удэ, , 14:16 — REGNUM Выпавший 14 мая в Бурятии снег доставил немало хлопот дорожникам, водителям и пассажирам маршрутного транспорта. В местных пабликах в соцсетях жители выложили фотографию застрявшего микроавтобуса, который пришлось вытаскивать пассажирам.

Между тем в управлении дорог «Южный Байкал» предупреждают о неблагоприятных погодных условиях ещё на три дня. Сильные осадки, преимущественно в виде снега пройдут в юго-западных и северных районах республики.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ — Кяхта — граница с Монголией и А-333 Култук — Монды — граница с Монголией мобилизовано 94 единицы спецтехники», — сообщили в пресс-службе.

Управление настоятельно рекомендовало водителям учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.

Зима неожиданно вернулась также и в другие регионы Южной Сибири. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в трёх районах Хакасии — Бейском, Аскизском и Таштыпском — выпало пять сантиметров снега. В некоторых сёлах Алтайского края выпало до трёх сантиметров.

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