Над Донбассом зафиксированы украинские беспилотники — Народная милиция ЛНР

Луганск, 14 мая 2019, 15:06 — REGNUM ВСУ, вопреки Минским договорённостям, продолжают использовать для разведки беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил 14 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.
«Особо активно используются беспилотники в зоне ответственности 54-й механизированной бригады вблизи населенных пунктов Попасная и Новозвановка», — рассказал он.
Филипоненко также отметил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие одного танка Т-72 и двух БМП в район населённого пункта Крымское.
Он обратился к наблюдателям ОБСЕ проверить информацию и дать оценку изложенным фактам.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе населённого пункта Золотое были обнаружены два танка Т-72 и две машины БМП-1 ВСУ.
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