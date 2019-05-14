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Московская журналистка выпала из окна и погибла

Происшествия

Произошла трагическая случайность

Москва, 14 мая 2019, 14:52 — REGNUM  25-летняя журналистка портала для девушек Wonderzine Маргарита Вирова погибла в Москве, сообщает сайт её издания.

Как сообщил в Facebook её знакомый Егор Сковорода, произошла трагическая случайность — Маргарита неудачно облокотилась на москитную сетку в своей квартире на восьмом этаже. Пострадавшую увезли на скорой в Боткинскую больницу, где через несколько часов она скончалась.

По его словам, Маргариту Вирову похоронят в городе Алексин Тульской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске из-за москитных сеток с начала мая упали вниз уже пять детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Эпидемия» падений из окон в Омске: с начала мая – уже пятеро детей

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Падения из окон
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