В Крыму столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля

Бахчисарай, Крым, , 14:44 — REGNUM В Крыму столкнулись четыре транспортных средства — грузовик, рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло во вторник, 14 мая, на трассе Симферополь-Бахчисарай в районе п. Новопавловка. По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек (водитель грузовика).

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, выясняют причины происшествия.

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