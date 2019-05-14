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Две станции метро в центре Рима не смогут отремонтировать раньше осени

Происшествия

Разнообразные проблемы фиксируются и на многих других станциях

Рим, 14 мая 2019, 14:25 — REGNUM  Две станции метро, расположенные в историческом центре Рима — Repubblica и Barberini, закрытые из-за поломок оборудования, будут отремонтированы на ранее осени, сообщает Il Messaggero во вторник, 14 мая.

Разнообразные проблемы — от поломок эскалаторов до подтопления тоннелей — фиксируются и на многих других станциях первой линии римского метро, а потому пассажирам приходится надеться на удачное стечение обстоятельств, иронизируют авторы.

Сложившаяся ситуация создает неудобства и горожанам, и местному бизнесу, а иностранным туристам и вовсе невозможно объяснить, как возможно подобное в центре европейской столицы, цитирует издание представителя национальной гостиничной ассоциации.

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Зарубежная хроника
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