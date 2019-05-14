«В воспитательных целях»: омич подозревается в истязании пасынка

Омск, , 14:22 — REGNUM Житель Омска подозревается в истязании несовершеннолетнего пасынка. Как сообщили ИА REGNUM 14 мая в областном следственном управлении СКР, в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, омич с апреля по май 2019 года «в воспитательных целях» не менее пяти раз ставил своего восьмилетнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу. Таком способом он наказывал мальчика за малейшие незначительные провинности. Мать была в курсе происходящего, но не вмешивалась в ситуацию.

11 мая, после очередного такого «воспитания», мальчик не выдержал, прибежал к соседу по даче и рассказал ему о случившемся. Сосед сообщил об этом в правоохранительные органы.

В отношении 27-летней матери мальчика полиция возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Для дальнейшего расследования оно будет передано следователю следственного управления.

Мальчик в настоящее время проходит стационарное лечение. Его отчиму грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 37-летнюю жительницу Бурлинского района уличили в истязании приёмных детей. По данным следствия, с 2016 по 2018 года пасынки лишались пищи, не допускались к общему столу, ежедневно по несколько часов стояли на улице. Также есть сведения, что дети готовили домашнее задание стоя, спали на полу. Кроме того, женщина наносила мальчикам побои, в том числе лопатой, палкой, металлическими ключами, руками и ногами. При этом родной отец не замечал или не хотел замечать происходящего.

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