Авиапассажир из Приангарья похитил у попутчика 210 тысяч долларов

Москва, , 14:13 — REGNUM Житель Калининграда лишился крупной суммы долларов в аэропорту «Внуково». Если бы не оперативные действия правоохранителей, то похитивший их уроженец Иркутской области смог бы покинуть Москву на автобусе. Подробности уголовного дела, возбуждённого по статье «Кража», сообщает МВД РФ.

«В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Внуково» обратился житель Калининграда с заявлением о краже у него сумки с деньгами — более 210 тысяч долларов США. Потерпевший указал на знакомого, с которым они вместе ожидали посадки на рейс. В результате оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам на международном автовокзале Москвы при попытке покинуть столицу на рейсовом автобусе подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний житель Иркутской области, который признался в совершении противоправного деяния», — пояснили в МВД.

При личном осмотре у злоумышленника была обнаружена и изъята сумка заявителя. Задержанный заключён под стражу.