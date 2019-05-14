На склонах вулкана Этна превышен уровень концентрации радиоактивного газа

Мессина, Италия, , 14:04 — REGNUM В населенных пунктах на склонах вулкана Этна превышен безопасный уровень концентрации радиоактивного газа радона, передает во вторник, 14 мая, Mediaset со ссылкой на исследование национального института геофизики и вулканологии.

Ученые регулярно регистрировали превышение безопасного уровня втрое, а в отдельных ситуациях — в десять раз.

В институте рекомендуют продолжить проведение проверок и увеличить их количество, ученые отмечают, что радон не обладает ни цветом, ни вкусом, ни запахом, но может провоцировать развитие опухолей, а потому воздействие этого газа особенно опасно.