Вторник, 14 Мая 2019 года
14:34:28 МСК

На склонах вулкана Этна превышен уровень концентрации радиоактивного газа

Происшествия

В отдельных случаях фиксировалось превышение безопасного уровня в десять раз

Мессина, Италия, 14 мая 2019, 14:04 — REGNUM  В населенных пунктах на склонах вулкана Этна превышен безопасный уровень концентрации радиоактивного газа радона, передает во вторник, 14 мая, Mediaset со ссылкой на исследование национального института геофизики и вулканологии.

Ученые регулярно регистрировали превышение безопасного уровня втрое, а в отдельных ситуациях — в десять раз.

В институте рекомендуют продолжить проведение проверок и увеличить их количество, ученые отмечают, что радон не обладает ни цветом, ни вкусом, ни запахом, но может провоцировать развитие опухолей, а потому воздействие этого газа особенно опасно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить