В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль

Могадишо, , 13:51 — REGNUM В столице Сомали Могадишо в одном из кварталов прогремел взрыв, сообщает 14 мая агентство «Синьхуа».

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль, в результате пострадали люди, однако их число не сообщается. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля террористы взорвали заминированный автомобиль у одного из ресторанов в столице Сомали, семь человек пострадали.

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