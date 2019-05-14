Вторник, 14 Мая 2019 года
14:24:58 МСК

В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль

Происшествия

Число пострадавших пока неизвестно

Могадишо, 14 мая 2019, 13:51 — REGNUM  В столице Сомали Могадишо в одном из кварталов прогремел взрыв, сообщает 14 мая агентство «Синьхуа».

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль, в результате пострадали люди, однако их число не сообщается. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля террористы взорвали заминированный автомобиль у одного из ресторанов в столице Сомали, семь человек пострадали.

Читайте также: «Ситуация в Сомали ужасающая» — спецпредставитель UNHCR

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террористические атаки исламистских экстремистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить