В Танзании двое детей погибли из-за ливней

Дар-эс-Салам, Танзания, 14 мая 2019, 13:53 — REGNUM Полиция области Дар-эс-Салам заявила, что непрекращающиеся ливни стали причиной гибели двоих детей, передает газета Mtanzania.
Начальник полиции по области Дар-эс-Салам Лазарь Мамбосаса рассказал, что 5 мая в районе Кинондони на дне колодца было обнаружено тело пропавшего ребенка.
Тело второго ребенка было обнаружено 12 мая в районе Монго ла Ндеге. По оценкам, мальчику было от четырех до пяти лет.
Из-за дождя было разрушено здание начальной школы Мвале, здание старшей школы Кибасила, а также урожай чая в районе Илала.
Некоторые улицы города были затоплены и перекрыты.
Метеорологическое агентство Танзании предупреждает о сильных ливнях в областях Дар-эс-Салам, Пвани, Танга, Занзибар и Пемба вплоть до 18 мая.