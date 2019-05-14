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В Танзании двое детей погибли из-за ливней

Происшествия

В Дар-эс-Саламе перекрыто несколько улиц и разрушены школы

Дар-эс-Салам, Танзания, 14 мая 2019, 13:53 — REGNUM  Полиция области Дар-эс-Салам заявила, что непрекращающиеся ливни стали причиной гибели двоих детей, передает газета Mtanzania.

Начальник полиции по области Дар-эс-Салам Лазарь Мамбосаса рассказал, что 5 мая в районе Кинондони на дне колодца было обнаружено тело пропавшего ребенка.

Тело второго ребенка было обнаружено 12 мая в районе Монго ла Ндеге. По оценкам, мальчику было от четырех до пяти лет.

Из-за дождя было разрушено здание начальной школы Мвале, здание старшей школы Кибасила, а также урожай чая в районе Илала.

Некоторые улицы города были затоплены и перекрыты.

Метеорологическое агентство Танзании предупреждает о сильных ливнях в областях Дар-эс-Салам, Пвани, Танга, Занзибар и Пемба вплоть до 18 мая.

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Сильные ливни и их последствия
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