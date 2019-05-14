СК проверяет сообщение о падении морозильной камеры на ребенка в Москве

Москва, , 13:40 — REGNUM Следователи начали проверку информации СМИ о падении в одном из супермаркетов Москвы морозильной камеры на ребенка, сообщили 14 мая в пресс-службе столичного главного управления СКР.

Ранее в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в одном из супермаркетов на северо-западе столицы на девочку упала морозильная камера.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из заведений торгового центра в Екатеринбурге на посетителей обрушилась тяжелая деревянная конструкция, в результате чего пострадали восемь человек.

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