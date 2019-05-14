В литовской Клайпеде в центре города найден труп гражданина Украины

Клайпеда, Литва, , 13:34 — REGNUM В третьем по величине городе Литвы Клайпеде сегодня, 14 мая, ранним утром в самом центре города, на площади Возрождения, обнаружен труп мужчины с множественными ножевыми ранениями, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным полиции убитым оказался гражданин Украины.

После оперативных действий задержаны два подозреваемых — также граждане Украины. По предварительным данным, все троя прибыли в Литву на заработки, снимали квартиру, в которой в момент конфликта распивали алкогольные напитки. Конфликт разгорелся, когда мужчины вышли на улицу. Причина конфликта — уточняется.

У одного из гастарбайтеров заканчивался законный срок пребывания в Литве.

Напомним, в Литву массово на заработки приезжают граждане Украины. Только в 2018 году в Литву прибыло 52 тыс. гастарбайтеров. Сколько из них украинцев статистика не уточняет, однако признаётся, что не менее 2/3. Временный или постоянный вид на жительство в Литве получило порядка 20 тыс. граждан Украины, что превратило украинцев в самую крупную диаспору иностранцев в Литве.