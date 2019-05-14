В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

Красноярск, , 13:31 — REGNUM В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов глаз детьми на занятии по художественной гимнастике. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 мая, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Информация о пятерых пострадавших воспитанниках Центра спортивного развития в возрасте от 5 до 8 лет поступила из полиции. Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, 27 апреля 2019 года тренер, проводя занятия с детьми в помещении зала дзюдо в школе, по неустановленной пока причине включила вместе с освещением бактерицидные лампы. Ожоги глаз получили пятеро детей.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Омске двое детей получили ожоги глаз в частном детском саду. Сотрудники детсада забыли выключить лампу для кварцевания в туалете. После тихого часа двое воспитанников, забежав в туалет, стали смотреть на лампу и в результате получили ожоги глаз.

Читайте также: В омском детсаду двое детей получили ожоги глаз