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В Красноярске дети получили ожоги глаз на занятии по гимнастике

Происшествия

Пострадали пятеро детей

Красноярск, 14 мая 2019, 13:31 — REGNUM  В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства получения ожогов глаз детьми на занятии по художественной гимнастике. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 мая, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Информация о пятерых пострадавших воспитанниках Центра спортивного развития в возрасте от 5 до 8 лет поступила из полиции. Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, 27 апреля 2019 года тренер, проводя занятия с детьми в помещении зала дзюдо в школе, по неустановленной пока причине включила вместе с освещением бактерицидные лампы. Ожоги глаз получили пятеро детей.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Омске двое детей получили ожоги глаз в частном детском саду. Сотрудники детсада забыли выключить лампу для кварцевания в туалете. После тихого часа двое воспитанников, забежав в туалет, стали смотреть на лампу и в результате получили ожоги глаз.

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