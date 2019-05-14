Самолет Utair совершил экстренную посадку во Внуково

Москва, , 13:29 — REGNUM В аэропорту «Внуково» из-за технических проблем с шасси совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Utair. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в пресс-службе воздушной гавани.

Источник отметил, что воздушное судно, летевшее из Москвы в Милан, благополучно прибыло в аэропорт вылета.

«Самолет … самостоятельно зарулил на стоянку», — сказал источник.

Ранее в пресс-службе перевозчика сообщили, что самолет авиакомпании Utair, на борту которого находятся 109 пассажиров, возвращается в аэропорт «Внуково» из-за проблем с шасси.

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