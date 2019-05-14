ВСУ обстреляли Васильевскую насосную станцию — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 13:31 — REGNUM Боевики украинских националистических формирований открыли огонь по территории Васильевской насосной станции, сообщили 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Огонь вёлся из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия со стороны оккупированного ВСУ населённого пункта Новосёловка Вторая.

Персонал станции был вынужден спрятаться в укрытие.

Представительство ДНР в СЦКК обратилось к украинской стороне с требованием дать дополнительные гарантии безопасности и прекратить обстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под обстрелом ВСУ оказалась территория Васильевской насосной станции, а также автобус, перевозивший рабочих Донецкой фильтровальной станции.

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