В Подмосковье в результате ДТП погибли два человека

Орехово-Зуево, Московская область, , 13:13 — REGNUM В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

ДТП произошло во вторник, 14 мая, на 3 км автодороги «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка». По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ДТП, выясняют причины происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.

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