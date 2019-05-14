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В Подмосковье в результате ДТП погибли два человека

Происшествия

ДТП произошло во вторник, 14 мая, на 3 км автодороги «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка»

Орехово-Зуево, Московская область, 14 мая 2019, 13:13 — REGNUM  В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья столкнулись два транспортных средства. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

ДТП произошло во вторник, 14 мая, на 3 км автодороги «Орехово-Зуево — Верея — Новониколаевка». По последним данным, в результате аварии погибли два человека, еще один пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ДТП, выясняют причины происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.

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Дорожно-транспортные происшествия
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