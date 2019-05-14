В Ярославле за уклонение от налогов на 1,8 млрд директора осудили на 2 года

Ярославль, , 13:04 — REGNUM Ленинский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему директору АО «Ликеро-водочный завод «Ярославский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Следственного комитета России.

38-летний бывший гендиректор Роман Проскурин признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере.

«Следствием и судом установлено, что в период с января по декабрь 2015 года подсудимый, являясь руководителем данного коммерческого общества, умышленно, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Проскурину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного экс-директора предприятия Владимира Скидана. Ему предъявляли обвинение в уклонении от уплаты налогов на 2,5 млрд. Чем закончилось это расследование, неизвестно.

В результате махинаций на заводе, Ярославский ЛВЗ потреял лицензию, был обанкрочен и продан. Производство алкогольных напитков на нем, вопреки обещаниям властей региона, так и не возобновилось.

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