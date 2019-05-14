Вторник, 14 Мая 2019 года
13:32:30 МСК

В Ярославле за уклонение от налогов на 1,8 млрд директора осудили на 2 года

Происшествия

Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 1,8 миллиардов

В Ярославле за уклонение от налогов на 1,8 млрд директора осудили на 2 года
Ярославский ЛВЗ

Ярославль, 14 мая 2019, 13:04 — REGNUM  Ленинский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему директору АО «Ликеро-водочный завод «Ярославский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении Следственного комитета России.

38-летний бывший гендиректор Роман Проскурин признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере.

«Следствием и судом установлено, что в период с января по декабрь 2015 года подсудимый, являясь руководителем данного коммерческого общества, умышленно, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Проскурину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также уголовное дело возбуждалось в отношении еще одного экс-директора предприятия Владимира Скидана. Ему предъявляли обвинение в уклонении от уплаты налогов на 2,5 млрд. Чем закончилось это расследование, неизвестно.

В результате махинаций на заводе, Ярославский ЛВЗ потреял лицензию, был обанкрочен и продан. Производство алкогольных напитков на нем, вопреки обещаниям властей региона, так и не возобновилось.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-директору ярославского ЛВЗ предъявили обвинение в неуплате налогов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые преступления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить