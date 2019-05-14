Москва, , 12:52 — REGNUM

Уровни воды в Бурейском водохранилище ниже и выше места оползня сравнялись. Таким образом, завал больше не препятствует свободному стоку воды реки Бурея, сообщает 14 мая пресс-служба компании «РусГидро».

В настоящее время пропускная способность прорана, созданного военными взрывотехниками на месте оползня, возросла до более 7 тысяч кубических метров в секунду.

«Тревожные прогнозы некоторых ученых, которые и раньше опровергались расчетами военных инженеров и гидрологов, не нашли своего подтверждения», — пояснили в компании, отметив, что естественный размыв прорана током воды продолжается и что опасности подтопления населенных пунктов нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оползень в верхней части Бурейского водохранилища в декабре 2018 года стал одним из крупнейших в России: его длина составила 800 метров, высота над уровнем воды — до 46 метров. Около 34 миллиона кубометров преимущественно скальной породы создали препятствие для движения воды, разделив водохранилище на две изолированные части. Протока в завале была пробита в начале февраля, после этого поступление воды на Бурейскую ГЭС восстановилось.