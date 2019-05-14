У совращавшей школьников канской учительницы нашли психическое расстройство

Канск, Красноярский край, , 12:43 — REGNUM В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению в совершении развратных действий в отношении 30-летней женщины, бывшего учителя английского языка. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 мая в Главном следственном управлении СКР по региону. Жительница города Канска в соцсетях отправляла школьникам сообщения интимного характера.

Следствие установило, что женщина в сентябре 2018 года, будучи на тот момент учителем английского языка в общеобразовательной школе, вступила в переписку в соцсети с двумя учениками. Она направляла школьникам текстовые сообщения, содержащие высказывания сексуального характера.

Следователи допросили работников и учеников школ, были проведены лингвистические и психиатрические судебные экспертизы. По данным ведомства, по результатам стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у обвиняемой было установлено «психическое расстройство, лишающее её возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Уголовное дело направлено в суд, где будет решаться вопрос о применении принудительной меры медицинского характера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту интимных сообщений учителя из Канска было возбуждено в октябре 2018 года. До этого, как только разгорелся скандал, женщина уволилась из школы.

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