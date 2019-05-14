Убийцу со Ставрополья, которого искали 17 лет, задержали под Воронежем

Ставрополь, , 12:38 — REGNUM В Воронежской области задержан 59-летний житель Ставропольского края по обвинению в совершении убийства 18 лет назад — в 2001 году. Мужчина находился в розыске с 2002 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК 14 мая.

По версии следствия, 26 февраля 2001 года на территории своего домовладения обвиняемый распивал спиртные напитки со своим 25-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, и хозяин дома застрелил приятеля из охотничьего ружья. Тело убитого он похоронил на территории своего дома и забетонировал, а через три месяца скрылся.

О преступлении стало известно в июле 2002 года — в правоохранительные органы обратились знакомые обвиняемого, которым он рассказал о совершенном убийстве. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Задержать обвиняемого удалось спустя 18 лет после убийства — он скрывался у родственников в Воронежской области. Сейчас мужчина доставлен на Ставрополье, вынесено решение о его аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье был задержан мужчина, который открыл стрельбу по своим знакомым из охотничьего ружья. Ранения получили семь человек, в том числе — дети.