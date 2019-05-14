Учителя труда из Кирово-Чепецка подозревают в избиении ученика

Кирово-Чепецк, Кировская область, , 12:31 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Кировской области 14 мая 2019 года возбудило уголовное дело в отношении учителя труда одной из школ города Кирово-Чепецка. Преподавателя подозревают в систематическом избиении 13-летнего школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), на сегодня выясняются все обстоятельства происшествия. Следствие считает, что в 2018—2019 году учитель труда из неприязни к 13-летнему ребёнку — учащемуся этой школы «систематически наносил побои различными предметами». По статье «Истязание» предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

Напомним, в ноябре 2018 года громкий скандал произошёл в Татарии. Здесь учитель угрожала сделать ученика калекой, оскорбляла его. Когда данный факт стал достоянием гласности — школьники записали угрозы учителя на телефон — была начата проверка, а педагог получила дисциплинарное взыскание.

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